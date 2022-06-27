В "Гоголь-центре" ответили на слухи о закрытии театра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опровергнуть информацию о закрытии "Гоголь-центра" на данный момент не получится, так как у театра нет данных о продлении контрактов худрука и директора, которые заканчиваются 4 июля, сообщили представители учреждения в соцсети "ВКонтакте".

В "Гоголь-центре" заявили, что за последние полтора года театр поставил 7 новых спектаклей, а средняя заполняемость зала была равна 92%. При этом за прошлый год, несмотря на COVID-ограничения, театр заработал 146 миллионов рублей.

"За первое полугодие 2022 года театр уже заработал 162 миллиона рублей (при бюджетном финансировании в 154 миллиона рублей). По плану к концу года на каждый государственный рубль мы заработаем два", – отметили в театре.

В мае "Гоголь-центр" опроверг слухи о возможном закрытии театра. Не подтвердили тогда и уход Алексея Аграновича с поста художественного руководителя.

В учреждении тогда подчеркивали, что данные слухи непонятны, так как "Гоголь-центр" является театром с хорошей посещаемостью, специалистами и финансовой эффективностью.