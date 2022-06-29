Три столичных учреждения культуры возглавили новые руководители

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Театр "Школа современной пьесы", драматический театр имени Н.В. Гоголя и "Современник" возглавили новые художественные руководители, сообщает департамент культуры Москвы.

Так, "Школу современной пьесы" возглавил режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан, осуществивший более 40 постановок, множество фильмов и сериалов.

Руководителем театра имени Н. В. Гоголя стал режиссер театра и кино, лауреат премий "Золотой витязь", "Звезда Театрала" Антон Яковлев. Он является сыном Юрия Яковлева, исполнившего роли в известных фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Директором театра стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию и работавший в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.

Директором "Современника" стал театральный педагог Юрий Кравец.

"Творческую составляющую театра будет определять художественный совет, как это было в те годы, когда "Современник" только создавался и за творческую часть отвечали его великие основатели – Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Табаков", – говорится в сообщении.

В октябре 2021 года актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова вместо Сергея Женовача. Он покинул должность по собственному желанию. Хабенский отметил, что согласился занять пост из-за любви к Художественному театру.

