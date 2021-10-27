Актер Семчев отреагировал на назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

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Заслуженный артист РФ, актер МХТ имени Чехова Александр Семчев в беседе с Москвой 24 заявил, что назначение Константина Хабенского художественным руководителем театра стало для него неожиданностью.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что Константин Хабенский сменит Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. По данным ведомства, Женовач покидает должность по собственному желанию.





Александр Семчев актер Это неожиданно, но, мне кажется, для него это хорошая карьера.

Семчев надеется, что новый руководитель вернет социальный пакет для работников театра и сделает репертуар более разнообразным. "Хочется внятной, сильной режиссуры. Зарубежной, отечественной. Так, чтобы бурлила жизнь в художественном театре", – подчеркнул актер.

Ранее в пресс-службе Минкультуры сообщили, что новым гендиректором МХАТа имени Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра.