Аналитики назвали популярные у москвичей театры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты оператора Tele2 проанализировали активность москвичей в столичных театрах после частичного снятия ограничений из-за COVID-19.

За 2 месяца 2021 года московские абоненты оператора скачали в театрах почти в полтора раза больше трафика, чем за аналогичный доковидный период прошлого года. В компании отметили существенную разницу с показателями прошлой зимы – в последнюю неделю января текущего года интернет-трафик в театрах Москвы вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В январе и феврале 2021 года посетители всех девяти театров из выборки скачали 9,4 Тб, что на 48% больше, чем за два месяца 2020 года.

Горожане чаще всего посещали "Ленком Марка Захарова". Кроме того, почти без отрыва от победителя в топ-3 попал "Гоголь-центр", а замкнул тройку лидеров МХТ имени Чехова.

В исследование попали Большой театр, Музыкальный театр имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко, "Мастерская Петра Фоменко", Московский академический театр имени В. Маяковского, Театр имени Е. Вахтангова и "Современник".

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 марта во МХАТ имени Горького состоятся две ночные экскурсии по его зданию, а также перформансы от приглашенных режиссеров. Уточняется, что жители смогут увидеть эксперимент под названием "Мхатовская пауза".