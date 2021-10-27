Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Ранее эту должность занимал лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач. По данным министерства, он покидает должность по собственному желанию.

В Минкультуры добавили, что Женовач начал руководить театром в непростое время. При этом он ориентировался на "высокие идеалы". За время его руководства было выпущено свыше 10 премьер.

"Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра", – добавили в Минкультуры.

Изменился и гендиректор МХАТ имени Горького. Данную должность займет худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Также он продолжит работу на прежней должности.

"На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", – рассказали в министерстве культуры.

Ранее сообщалось, что три московских театра получили новых художественных руководителей. Новым худруком Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Аналогичный пост в "Шалом" занял Олег Липовецкий, а в Московском академическом театре сатиры –Сергей Газаров.

