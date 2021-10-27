Хабенского назначили новым худруком МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Актер и режиссер Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ имени Чехова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Ранее эту должность занимал лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач. По данным министерства, он покидает должность по собственному желанию.
В Минкультуры добавили, что Женовач начал руководить театром в непростое время. При этом он ориентировался на "высокие идеалы". За время его руководства было выпущено свыше 10 премьер.
"Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра", – добавили в Минкультуры.
Изменился и гендиректор МХАТ имени Горького. Данную должность займет худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Также он продолжит работу на прежней должности.
"На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский", – рассказали в министерстве культуры.
Ранее сообщалось, что три московских театра получили новых художественных руководителей. Новым худруком Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Аналогичный пост в "Шалом" занял Олег Липовецкий, а в Московском академическом театре сатиры –Сергей Газаров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: