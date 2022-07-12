"Это наш город": Московская музейная неделя продолжила работу в столице

В столице проходит очередная Московская музейная неделя. Посетить бесплатно можно 39 площадок. Так, гости "Царицына" и "Коломенского" узнают о жизни Москвы в разные эпохи, увидят костюмы и предметы быта.

На ВДНХ в павильоне "Геология" биологи вместе с художниками подготовили выставку "12 признаков живого". В экспозиции – коллекции минералов и арт-объекты современного искусства.