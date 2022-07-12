Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Алексей Франдетти назначен главным режиссером "Ленкома Марка Захарова", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

"По предложению творческого коллектива главным режиссером московского театра "Ленком Марка Захарова" назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти", – говорится в сообщении.

В департаменте культуры уточнили, что главой учреждения остается Марк Варшавер, который прослужил в этом театре уже более 40 лет. На должность директора "Ленкома" он был назначен в 2019 году.

В пресс-службе Депкульта напомнили, что на протяжении 46 лет, с 1973 по 2019 год, художественным руководителем и главным режиссером театра был Марк Захаров.

Ранее изменения произошли и в московском Театре Луны. Там художественным руководителем был назначен народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом основатель театра Сергей Проханов назначен президентом театра.