Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Алексей Франдетти назначен главным режиссером "Ленкома Марка Захарова", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
"По предложению творческого коллектива главным режиссером московского театра "Ленком Марка Захарова" назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Алексей Франдетти", – говорится в сообщении.
В департаменте культуры уточнили, что главой учреждения остается Марк Варшавер, который прослужил в этом театре уже более 40 лет. На должность директора "Ленкома" он был назначен в 2019 году.
В пресс-службе Депкульта напомнили, что на протяжении 46 лет, с 1973 по 2019 год, художественным руководителем и главным режиссером театра был Марк Захаров.
Ранее изменения произошли и в московском Театре Луны. Там художественным руководителем был назначен народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. При этом основатель театра Сергей Проханов назначен президентом театра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: