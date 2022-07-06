"Ленком Марка Захарова" пригласил Алексея Франдетти стать главным режиссером театра

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Директор "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заявил, что новым главным режиссером учреждения станет Алексей Франдетти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Варшавера, в "Ленкоме" состоялся творческий совет директора театра с участием артистов.

"...я доложил ситуацию творческому совету, где все единогласно проголосовали за то, чтобы пригласить Алексея Франдетти в качестве главного режиссера", – заявил собеседник информагентства.

Позиция главного режиссера в "Ленкоме Марка Захарова" заменяет должность художественного руководителя. Подчинается избранный сотрудник непосредственно директору театра.

Контракт с Франдетти на данный момент рассчитан на год. Вопрос его назначения на должность находится в ведении департамента культуры Москвы.

В ноябре 2019 года стало известно, что театр "Ленком" официально переименовали в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова".