Худруком московского Театра Луны станет Евгений Герасимов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Художественным руководителем московского Театра Луны станет народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

При этом основатель театра Сергей Проханов назначен президентом театра.

Ранее директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер заявил, что новым главным режиссером учреждения станет Алексей Франдетти. Позиция главного режиссера в "Ленкоме Марка Захарова" заменяет должность художественного руководителя. Подчиняется избранный сотрудник непосредственно директору театра.

