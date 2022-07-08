Собянин поддержит выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сергей Собянин решил поддержать XIX выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства", сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Правительство города выделило грант в размере 8,45 миллиона рублей на проведение мероприятия. Мэр подписал соответствующее постановление.

Отмечается, что это крупнейший духовно-просветительский проект Русской православной церкви и министерства культуры России, реализуемый при поддержке правительства Москвы. Главная цель мероприятия – содействие историческому просвещению и духовно-нравственному воспитанию граждан и в первую очередь детей и молодежи.

Выставка нацелена на популяризацию отечественной истории и ее многовековой культуры, развитие современной фотографической культуры и молодежного творчества, привлечение общественного внимания к историческим местам и объектам культурного наследия.

В этом году мероприятие по традиции пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Ожидается, что выставку-форум посетят до 300 тысяч человек. Во время форума подведут итоги первого Всероссийского фестиваля авторской фотографии "Россия – моя история". Это масштабный проект в области современной фотографии, который проходит в Москве и других городах России.

Накануне Собянин сообщил, что власти Москвы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии города. Он поблагодарил представителей отрасли за профессиональный вклад в создание таких уникальных проектов. По его словам, они двигают креативную индустрию, промышленность, товарооборот и потребление.

Мэр добавил, что Москва ответила свежими форматами работы на наложенные ограничения. Он также напомнил об уже принятых мерах поддержки. Например, столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов.

Кроме того, в городе создается система креативных технопарков, два из которых уже получили соответствующий статус. Заявки еще пяти площадок находятся на стадии рассмотрения.