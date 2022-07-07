Собянин и Кириенко открыли деловую программу Российской креативной недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии города. Об этом заявил Сергей Собянин во время встречи с представителями отрасли.

Градоначальник поблагодарил представителей отрасли за профессиональный вклад в создание таких уникальных проектов. По его словам, они двигают креативную индустрию, промышленность, товарооборот и потребление.

"Важны креативные услуги, которыми интересуются миллионы людей. Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся – практически все эти отрасли – в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности", – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что Москва ответила свежими форматами работы на наложенные ограничения. Он также напомнил об уже принятых мерах поддержки. Например, столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов.

Кроме того, в городе создается система креативных технопарков, два из которых уже получили соответствующий статус. Заявки еще пяти площадок находятся на стадии рассмотрения.

Всего в Москве действуют более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 триллиона рублей. На сегодняшний день власти предлагают предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Подписание соглашения состоялось на Московском автозаводе "Москвич" – бывшем заводе Renault. Мэр напомнил, что столичные власти вернули себе в собственность пакет предприятия и наметили программу возобновления его работы под историческим названием.

