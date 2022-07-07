Собянин и Кириенко открыли деловую программу Российской креативной недели

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Власти Москвы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии города. Об этом заявил Сергей Собянин во время встречи с представителями отрасли.
Градоначальник поблагодарил представителей отрасли за профессиональный вклад в создание таких уникальных проектов. По его словам, они двигают креативную индустрию, промышленность, товарооборот и потребление.
"Важны креативные услуги, которыми интересуются миллионы людей. Без этого уже невозможно представить современную цивилизацию, современный город, современную страну. Понятно, что мы сегодня находимся – практически все эти отрасли – в определенных вызовах, сложностях, санкциях и так далее, но на то вы, собственно, и креативная индустрия, чтобы придумывать выходы из этого, создавать новые возможности", – подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что Москва ответила свежими форматами работы на наложенные ограничения. Он также напомнил об уже принятых мерах поддержки. Например, столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат отечественных фильмов.
Кроме того, в городе создается система креативных технопарков, два из которых уже получили соответствующий статус. Заявки еще пяти площадок находятся на стадии рассмотрения.
Всего в Москве действуют более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 триллиона рублей. На сегодняшний день власти предлагают предпринимателям образовательную, консультационную и финансовую поддержку.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Подписание соглашения состоялось на Московском автозаводе "Москвич" – бывшем заводе Renault. Мэр напомнил, что столичные власти вернули себе в собственность пакет предприятия и наметили программу возобновления его работы под историческим названием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: