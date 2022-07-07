Собянин расширил перечень центров госуслуг, предоставляющих услуги ЗАГС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о включении будущего флагмана "Мои документы" на северо-западе Москвы в перечень центров с услугами ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В связи с планируемым открытием флагманского центра госуслуг "Мои документы" СЗАО (ТРЦ "Калейдоскоп", улица Сходненская, дом 56) – будущий флагман включен в перечни МФЦ, предоставляющих услуги по регистрации основных актов гражданского состояния и включению в реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств", – говорится в сообщении.

Перечень центров с услугами ЗАГС также дополнен открытым 28 апреля центром района Ховрино.

На данный момент в столице функционируют 134 центра госуслуг "Мои документы". Каждый день их посещают порядка 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется в Западном административном округе.

Новый флагман расположится в ТРЦ "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Там будет больше 60 окон приема и все популярные дополнительные сервисы, в частности медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.

