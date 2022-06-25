Фотографии площадок для регистрации брака разместили на портале мэра

11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале мэра и правительства Москвы появились фотографии пространств с фотозонами на площадках регистрации брака в столичных центрах госуслуг. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Благодаря возможности просмотреть фотографии мест для бракосочетания пары, планирующие расписаться в центрах госуслуг, смогут подобрать наиболее подходящую локацию. На сайте уже можно ознакомиться с фотографиями первых пяти площадок, которые оборудованы фотозонами", – отметил заместитель руководителя городского департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.
В настоящий момент на сайте размещены снимки помещений во флагманских офисах Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов. Помимо этого, можно ознакомиться с пространствами центров госуслуг районов Отрадное и Ховрино.
Для того, чтобы выбрать место подачи заявления и посмотреть фотографии необходимо перейти в раздел "Семья и дети" каталога услуг на mos.ru. На следующем этапе потребуется выбрать подраздел "Запись на прием в центры госуслуг и ведомств".
В перечне организаций следует выбрать "ГБУ МФЦ города Москвы. Управление записи актов гражданского состояния" с услугой "Государственная регистрация заключения брака (МФЦ)", после чего определиться с подходящей площадкой.
На портале мэра и правительства Москвы можно подать заявку на регистрацию брака в торжественной и неторжественной обстановке в формате онлайн, причем за 1 – 12 месяцев до церемонии.
Ранее стало известно, что около 1 тысячи пар в Москве планируют пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля. На этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений.
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