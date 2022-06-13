Порядка 100 пар поженились в Москве в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около ста пар заключили брак в Москве в День России. В последний раз церемонии бракосочетания проводились 12 июня в 2011 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Столичные молодожены любят выбирать для заключения брака красивые или праздничные даты. По традиции в День России мы ежегодно открываем самые популярные места для регистрации брака", – рассказала исполняющая обязанности главы столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Уточняется, что 20 пар поженились накануне в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке. Еще три пары зарегистрировали свои отношения на станции метро "Маяковская". Церемонии там прошли в ночь с 11 на 12 июня. Остальных молодоженов приняли во дворцах бракосочетания № 1 и 4.

Ранее сезон свадеб стартовал на Северном речном вокзале. В первую неделю лета там поженились четыре пары. А за прошлое лето на вокзале прошло 12 церемоний бракосочетания.

