Услуги ЗАГСов в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Услуги ЗАГСов с начала их предоставления в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в столичных центрах госуслуг горожанам начали оказывать новые услуги органов ЗАГС.
"Таким образом, территориальная доступность таких услуг выросла в четыре раза – на 300%. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь – во всех столичных центрах госуслуг. Мы видим, что услуги ЗАГСов в офисах "Мои документы" очень востребованы – за год за ними обратились более 350 тысяч раз", – рассказала Ракова.
Так, за год в центрах госуслуг специалисты выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 20 тысяч пар поженились в неторжественной обстановке. В 11 центрах можно установить отцовство после регистрации рождения ребенка или расторгнуть брак, если он был заключен за рубежом.
Ранее Ракова рассказала, что в Москве открыли еще свыше 200 слотов для регистрации брака на речных трамваях из-за высокого спроса на эту локацию. По ее словам, в этом году уже приняли более 27 тысяч заявлений. При этом примерно 45% из них приходятся на летний период.
Регистрация брака проходит во время речной прогулки с видами на гостиницу "Украина", Пресненскую набережную и деловой центр "Москва-Сити". Круизы длятся около 30 минут. Отправляться и прибывать трамваи будут с набережной Тараса Шевченко, с 10 утра до 8 вечера.
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