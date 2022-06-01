Услуги ЗАГСов в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Услуги ЗАГСов с начала их предоставления в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столичных центрах госуслуг горожанам начали оказывать новые услуги органов ЗАГС.

"Таким образом, территориальная доступность таких услуг выросла в четыре раза – на 300%. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь – во всех столичных центрах госуслуг. Мы видим, что услуги ЗАГСов в офисах "Мои документы" очень востребованы – за год за ними обратились более 350 тысяч раз", – рассказала Ракова.

Так, за год в центрах госуслуг специалисты выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 20 тысяч пар поженились в неторжественной обстановке. В 11 центрах можно установить отцовство после регистрации рождения ребенка или расторгнуть брак, если он был заключен за рубежом.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве открыли еще свыше 200 слотов для регистрации брака на речных трамваях из-за высокого спроса на эту локацию. По ее словам, в этом году уже приняли более 27 тысяч заявлений. При этом примерно 45% из них приходятся на летний период.

Регистрация брака проходит во время речной прогулки с видами на гостиницу "Украина", Пресненскую набережную и деловой центр "Москва-Сити". Круизы длятся около 30 минут. Отправляться и прибывать трамваи будут с набережной Тараса Шевченко, с 10 утра до 8 вечера.

