Около тысячи пар в Москве планируют пожениться в День семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве около 1 тысячи пар планируют пожениться в День семьи, любви и верности 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
"Один из самых главных праздников среди молодоженов приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые своей семейной жизнью воплотили образ благочестия, милосердия и любви", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений.
Уточняется, что свыше 40 торжественных церемоний планируется провести во Дворце бракосочетания № 1, более 35 пар поженятся во Дворце бракосочетания № 4, регистрации пройдут в двух торжественных залах.
Также максимальное количество пар узаконят отношения в Шипиловском, Кутузовском и Таганском отделах ЗАГС.
В этот день регистрацию брака также проведут на 17 выездных локациях и на речных теплоходах.
Ранее сообщалось, что около ста пар заключили брак в Москве в День России. В последний раз церемонии бракосочетания проводились 12 июня в 2011 году. Уточнялось, что 20 пар поженились накануне в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке. Еще три пары зарегистрировали свои отношения на станции метро "Маяковская". Церемонии там прошли в ночь с 11 на 12 июня. Остальных молодоженов приняли во дворцах бракосочетания № 1 и 4.
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