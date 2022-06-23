Восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы

10:47
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется в Западном административном округе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Новый флагман расположится в ТРЦ "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Там будет больше 60 окон приема и все популярные дополнительные сервисы, в частности медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.
Центр госуслуг "Коньково" перенесут в более просторное и удобное место. Новым адресом станет ТЦ "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Собянин добавил, что площадь центр госуслуг увеличится в 1,5 раза, там появится зона ожидания и диагностический комплекс.
В апреле в районе Ховрино открылся центр госуслуг "Мои документы". Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в 2021 году в столице открыли восемь центров госуслуг. В феврале 2022 года офис открыли в Отрадном районе. Новый центр расположится рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим станцию метро, железнодорожную платформу и автовокзал.
Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.
Свыше 2 млн человек получили помощь в поиске работы в центрах госуслуг в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: