Восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Восьмой флагманский центр "Мои документы" откроется в Западном административном округе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый флагман расположится в ТРЦ "Кунцево плаза" на Ярцевской улице. Там будет больше 60 окон приема и все популярные дополнительные сервисы, в частности медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро, фотоателье и кафе.

Центр госуслуг "Коньково" перенесут в более просторное и удобное место. Новым адресом станет ТЦ "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Собянин добавил, что площадь центр госуслуг увеличится в 1,5 раза, там появится зона ожидания и диагностический комплекс.

В апреле в районе Ховрино открылся центр госуслуг "Мои документы". Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в 2021 году в столице открыли восемь центров госуслуг. В феврале 2022 года офис открыли в Отрадном районе. Новый центр расположится рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим станцию метро, железнодорожную платформу и автовокзал.

Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона. По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.

