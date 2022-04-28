Новый центр госуслуг открылся в Ховрине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В районе Ховрино открылся центр госуслуг "Мои документы", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в прошлом году в столице открыли восемь центров госуслуг. В феврале этого года офис открыли в районе Отрадное. Новый центр расположится рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим станцию метро, железнодорожную платформу и автовокзал.
"Площадь центра – почти 1,5 тысячи квадратных метров, для горожан мы создали 60 окон приема. В этом году у нас большие планы: мы откроем флагманский офис Северо-Западного округа, а также девять центров после капремонта", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.
В Ховрине центр расположен в торговом центре Discovery на улице Дыбенко, доме 7/1. Центр выполнен в узнаваемом стиле “Мои документы”. Во время ремонта использовались передовые интерьерные и технологические решения. Он полностью соответствует требованиям единого стандарта комфорта. Особое внимание уделялось маломобильной группе граждан – центр оборудован двумя увеличенными окнами приема.
В офисе современная отделка, мебель и просторная зона ожидания. Там есть восемь мест в зоне электронных услуг с компьютерами, которыми можно свободно пользоваться. Для поддержания благоприятного микроклимата работают централизованные системы вентиляции и кондиционирования.
Для посетителей организовали комфортную комнату матери и ребенка, детскую игровую зону, банкоматы, мини-кафе "Мой кофе". Также в офисе появился отдельный кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке.
Все посетители, которые придут в офис 28 апреля, смогут стать участниками развлекательной программы. Администратор на ресепшен предложит посетить детский мастер-класс по изготовлению экокормушки для птиц, а также ответить на вопросы викторины и получить подарок за правильные ответы.
Ранее сообщалось, что перевод госуслуг в онлайн привел к сокращению числа посещений офисов "Мои документы" на 700 тысяч в 2021 году. Ожидается, что в этом году этот показатель достигнет 1,3 миллиона.
По словам председателя комитета государственных услуг Елены Шинкарук, перевод госуслуг в электронный вид упрощает процесс их получения, а также минимизирует время граждан на сбор документов.
Свыше 2 млн человек получили помощь в поиске работы в центрах госуслуг в Москве
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