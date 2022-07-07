Солистка Большого театра опровергла мифы о российском балете

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Солистка Большого театра Кристина Кретова развеяла мифы о российском балете.

По ее словам, частые заблуждения связаны с битым стеклом в пуантах. Артистка считает, что подобные стереотипы возникают из-за кинематографа.

"Существует еще байка, что все успешные балерины имеют своих покровителей. Наверное, что-то подобное было во времена Матильды Кшесинской, но не сейчас", – сказала она в беседе с "Мослентой".

Еще одним заблуждением является миф про отрезанные ленты перед выступлениями, добавила Кретова. Кроме того, отметила она, информация о высоких доходах артистов балета, в частности, солистов Большого театра, так же не соответствует действительности.

Единственный стереотип, который является реальностью, отметила Кретова, – сильная конкуренция. По словам артистки, это является хорошей мотивацией для балерин.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что негативно относится к татуировкам у балерин и танцовщиков. Он отметил, что не рекомендует делать тату своим ученикам.