Цискаридзе рассказал о своем отношении к татуировкам у балерин и танцовщиков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что негативно относится к татуировкам у балерин и танцовщиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он не рекомендует делать тату своим ученикам. "У меня отрицательное отношение к татуировкам на теле у балерин и танцовщиков. Я детство провел на Кавказе. Татуировки на теле – это принадлежность к определенному социальному слою населения, это считалось катастрофой в семье, что человек привлечен к уголовной ответственности", – говорит Цискаридзе.

При этом артист всем своим ученикам говорит, если они хотят делать татуировки, то только на интимных местах, чтобы не видеть. "Я категорически против", – обратил внимание Цискаридзе в ходе онлайн-конференции, которую посвятили Всемирному дню балета.

Ранее специалисты назвали опасность татуировок. Они считают, что татуировки на теле нарушают механизмы секреции кожи.