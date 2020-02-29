Онищенко назвал пирсинг "глупейшей модой"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал пирсинг, сообщает "News.ru".

Он отметил, что это "глупейшая" мода, которая противоречит естественному развитию человеческого тела. Онищенко подчеркнул, что пирсинг чаще всего делают себе девушки.

Он сказал, что прокалывание тела нарушает гигиену человека. Кроме того, по его словам, пирсинг является афизиологичным, особенно если это касается интимных мест.

"Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, некоторые даже в язык вставляют", – подчеркнул Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач призвал запретить татуировки. Он считает, что люди не должны использовать подобный способ самовыражения.

Также Онищенко назвал "клоуном" эксперта ВОЗ, который предсказал, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения планеты.