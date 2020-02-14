Онищенко назвал клоуном эксперта ВОЗ из-за его заявления по коронавирусу

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Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко критически отнесся к заявлению эксперта ВОЗ, согласно которому коронавирус может охватить до двух третей населения планеты, сообщает ИА "НСН".

Американский ученый, эксперт Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини заявил о возможности наиболее неблагоприятного сценария развития коронавируса. Согласно ему, пневмонией нового типа могут заболеть до двух третей населения мира.

"Я ему прощаю, он ученый, у него тараканы в голове. Еще и господа журналисты раскручивают, хотят запустить второй тур информационного терроризма. Сейчас ведь найдутся еще каких-нибудь два клоуна, которые скажут: "Да нет, это именно так", – прокомментировал его слова Онищенко.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка эпидемии, вызванная коронавирусом. В настоящий момент сообщается о 1380 жертвах пневмонии нового типа. 63,8 тысячи человек подхватили инфекцию, 6,7 тысячи выздоровели.

Ранее в России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. В то же время стало известно, что 548 граждан Китая на территории России находятся на карантине в связи с подозрением на заражение вирусом COVID-2019.

14 февраля российские авиалинии приостановили чартерные рейсы в Китай и обратно. Однако около 230 россиян ждут возвращения из Поднебесной.