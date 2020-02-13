Возвращения из Китая ждут около 230 россиян

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Почти 230 граждан РФ ждут возвращения из Китая до 29 февраля, сообщает Росавиация.

Это пассажиры авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии". Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов.

"В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами", – говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

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Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. Вылечены 5911 человек.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.