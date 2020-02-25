Эксперт рассказал, представителям каких профессий не следует делать татуировки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки. По его мнению, такой способ самовыражения опасен для здоровья, а также говорит о духовном и интеллектуальном кризисе. Разбираемся, действительно ли введение под кожу чернил способно спровоцировать болезни и можно ли из-за любви к нательной живописи остаться без работы.



"Туземная мода"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Любовь к татуировкам, по мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, является следствием переизбытка половых гормонов. Такой способ самовыражения не следует использовать никому, особенно молодым мамам, подчеркнул он.

"Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну станут они взрослыми, родят детей. И что детям будут объяснять?" – сказал парламентарий.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже – с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжелое проявление того духовного, интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать.

Кроме того, депутат напомнил, что нанесение татуировок опасно для здоровья и может привести к печальным последствиям. "Сама по себе процедура небезопасна с точки зрения заражения, с точки зрения нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества, тем самым нарушая структуру и органический состав кожи", – пояснил он.



Из-за подозрений в высокой канцерогенности Европейское химическое агентство (ECHA) планирует запретить два пигмента, использующиеся в цветных чернилах для татуировок: зеленый (Green7) и голубой (Blue15). В рекомендациях организации также указано, что такие пигменты уже не допускаются к использованию в косметических средствах из-за проблем со здоровьем.



Онищенко подчеркнул, что любое инородное тело может спровоцировать любое заболевание, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологией.

С похожей инициативой ранее выступал депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий предлагал запретить делать татуировки подросткам.





Виталий Милонов депутат Госдумы На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки… По улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы забитые изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера.

По словам Милонова, тату в раннем возрасте негативно сказываются на психологическом развитии человека. Он добавил, что знает случаи, когда именно татуировки становились причиной не только эмоциональных расстройств, но также суицида.



Букет из заболеваний?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с Москвой 24 рассказала, что тату могут спровоцировать ряд серьезных болезней, таких как рак, сифилис, ВИЧ и гепатит.

"Татуировки опасны в плане инфекционных заболеваний, если в салоне не соблюдаются необходимые условия. Кроме того, пигмент может вызывать аллергию. Она может возникать как сразу, так и отстрочено", – пояснила Егорова.

Кроме того, по словам специалиста, татуировки могут затруднить диагностику кожных заболеваний и стать причиной появления рака кожи.





Татьяна Егорова врач-дерматолог Особенно опасно, если у человека много родинок. Когда набивают татуировку, они травмируются иглой, возможно появление меланомы. Если на чистой коже возможно рассмотреть, как та меняет цвет или появляется кровоточивость, то под тату будет очень сложно это разглядеть.

Нательная живопись также способна спровоцировать псориаз, особенно если к этому заболеванию есть генетическая предрасположенность, подчеркнула специалист.

Кроме того, воздержаться от нанесения тату врач порекомендовала беременным женщинам. По словам Егоровой, рисунки на теле делать нельзя и подросткам до 18 лет. "В переходном возрасте меняется гормональный фон, меняется кислотность кожи, поэтому неизвестно, как ляжет пигмент, а потом это все-таки вмешательство в организм, и оно должно быть с согласия родителей", – заключила она.

Не по этикету

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Москвой 24 рассказала, что татуировки могут не только повредить здоровью, но и карьерному росту. По словам эксперта, есть целый ряд должностей, при которых нательная живопись нежелательна.

"Татуировки нужно делать осмотрительно и думать о своем будущем. Чтобы человек воспринимался окружающими как адекватный, ему стоит иметь чистое тело. Особенно это важно для представителей определенных профессий, которые в глазах окружающих должны быть авторитетными, выглядеть солидными", – сказала она.





Татьяна Егорова специалист по этикету и деловому протоколу Людям из финансовой и юридической сфер не стоит делать татуировки. Избегать их следует и представителям тех профессий, где требуется выглядеть серьезно, где нужно вызывать доверие.

Специалисты, исследующие рынок труда, отмечают, что не в каждой компании готовы принять на работу сотрудника с татуировкой. В частности, жесткие требования предъявляются к моделям, продавцам-консультантам, государственным служащим, представителям банковской сферы и тем, кто работает с детьми.



В свою очередь, владелец и мастер тату-салона Олег Ключников в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что если человек принял решение украсить свое тело рисунком, то к выбору самого изображения и мастеров следует подходить ответственно.

"Для всего есть головной мозг, люди разные бывают. Например, те, которые говорят, что им нужен скорпион, надпись, еще тигра туда и скрипичный ключ. Мы с такими людьми не работаем", – сказал он.

Вместе с тем Ключников подчеркнул, что сегодня, к сожалению, в индустрии работают и такие мастера, которые готовы нанести на кожу клиента абсолютно любое изображение.





Олег Ключников владелец тату-салона Сейчас появился интернет, человеку исполнилось 18, увидел у парня на плече розу – круто, пойду сделаю себе такую же. Татуировки становятся ширпотребом. Из-за того, что появляются молодые мастера, которые просто хотят заработать, делают что угодно. Отсюда появляются заражения и все на свете.

Собеседник Москвы 24 добавил, что ответственный подход должен быть с обеих сторон. "Как правило, к нам не приходят люди "хочу кисулю", мы делаем индивидуальный эскиз, индивидуальную работу. Человек умный, образованный знает, к кому он приходит, что он хочет", – подчеркнул Ключников.



Соболева Илона