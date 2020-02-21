Онищенко прокомментировал инициативу анкетировать китайцев в метро

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что анкетировать китайцев в метро бессмысленно. Ранее стало известно, что Московский метрополитен планирует опрашивать граждан из Китая о симптомах ОРВИ, месте проживания и цели приезда.

"Я думаю, что у тех, кто даже предполагает это делать, не появится работы, так как количество граждан Китая в Москве резко уменьшилось, – заявил Онищенко Москве 24. – Сегодня граница с КНР закрыта. Хотя самолеты из Пекина прилетают, там появляются граждане КНР, но это в основном дипломатические работники или работники бизнеса, которые в метро практически не ездят. Другое дело, когда к нам толпами ездили туристы из Китая. Сегодня их очень мало".

Кроме того, собеседник сайта заявил, что проверять граждан Китая, оставшихся на территории России после закрытия границы, не имеет смысла. "Они такие же, как и мы с вами, – в близком контакте с больными не были. Пусть спокойно находятся себе на территории России, если у них есть деловые или какие-то другие задачи", – объяснил Онищенко.

Также депутат прокомментировал ситуацию с китайским вирусом в целом. "Сегодня я с уверенностью говорю, что ситуация с коронавирусом находится в финальной стадии. Болезнь купируется", – заключил собеседник сайта.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек. 2 236 пациентов скончались, в то время как выздоровело порядка 18 тысяч человек.

В свою очередь, в России принимаются активные меры по профилактике коронавируса. Например, в Москве открыли дополнительное производство медицинских масок, а в столичном метрополитене усилили меры санитарной безопасности. Кроме того, запретили ввоз в страну посылок с деликатесами из Китая.