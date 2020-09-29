Специалисты назвали опасность татуировок

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Ученые из Южного методистского университета пришли к выводу, что татуировки на теле приводят к нарушению терморегуляции организма. Об этом сообщается в Journal of Applied Physiology.

Специалисты провели эксперимент с участием людей с крупными татуировками. На них надели стимулирующие потоотделение костюмы и проверили реакцию кожи. Ученые установили, что обычную реакцию дают только чистые участки кожи, а места с тату значительно меньше подверглись усиленному выделению пота.

Эксперты считают, что татуировки на теле нарушают механизмы секреции кожи. По их мнению, это может считаться "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".

Ранее врач-хирург, клинический анатом РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Александр Гущин рассказал, как избавиться от гнойного воспаления апокринных потовых желез. Специалист отмечает, что с данной проблемой могут столкнуться как мужчины, так и женщины. У последних развитие патологии может быть связано с чрезмерной гигиеной и большим объемом использования косметических средств в подмышечной области. Но более существенным фактором является часто меняющийся гормональный фон организма.