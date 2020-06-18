Врач рассказал о пользе и вреде массажа лица

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Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал о пользе и вреде массажа лица. По его словам, массаж лица позволяет замедлить старение кожи, но в некоторых случаях он малоэффективен.

Он рассказал, что перед процедурой следует определить процесс старения кожи. Едемский пояснил, что при обвисшей коже следует провести лимфодренаж, чтобы убрать лишнюю жидкость с лица.

"При таком деформационном типе старения мягкие ткани сползают вниз, и массаж позволяет привести в тонус мышцу, которая будет дополнительно поддерживать мягкие ткани, служить дополнительным каркасом", – сказал специалист в эфире радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, что массаж не принесет особого эффекта при морщинах и заломах на лице. Едемский уточнил, что для их устранения следует использовать инъекции или аппаратную косметологию.

"Массаж косметическими средствами может лишь временно устранить морщины и заломы – благодаря массажным движениям косметические средства более глубоко впитываются в кожу, повышают ее тонус и морщинка разглаживается. Это временный косметический эффект", – отметил Едемский.

По его словам, точечный массаж или фейсбилдинг, когда применяется комплекс упражнений для тренировки мышц лица, подойдут при худом лице. При этом специалист пояснил, что фейсбилдинг следует применять только после рекомендаций врача.

В заключение он добавил, что от массажа лучше отказаться при воспалениях или аллергических заболеваниях на коже. Едемский уточнил, что любую процедуру должен выполнять соответствующий специалист, уточнив, что неправильная техника массажа может растянуть кожу.

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По словам специалиста, множества проблем можно избежать, если удастся восстановить нормальный кровоток по шейным сосудам. Тем не менее следует обращаться к специалистам, чтобы точно понять первопричину осложнений.