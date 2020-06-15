Кардиолог назвал способы корректировки пульса в домашних условиях

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Эксперт Лиги здоровья нации, кардиолог Мехман Мамедов рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Повышенным считается пульс более 90 ударов в минуту. При тахикардии не может быть обеспечена нормальная циркуляция крови, а следовательно, сердце не получает кислород.

"В первую очередь необходимо выяснить причину повышенного пульса. Ведь их может быть много – от внешних воздействий, например погоды, психосоматических нарушений и стрессов до внутренних проявлений разнообразных заболеваний – аллергии, сердечных патологий, инфекций, воспалений и так далее", – заявил специалист.

По мнению Мамедова, в случае тахикардии можно воспользоваться принципами дыхательной гимнастики. Подобный подход насыщает организм кислородом и успокаивает нервную систему.

Кроме того, можно помассировать глаза. При этом движения должны быть мягкими и поглаживающими, без жесткого нажима, отметил врач.

Что касается пониженного пульса, то таковым считается частота сердечных сокращений ниже 60. "При пониженном пульсе принимаются так называемые биостимуляторы, а именно черный шоколад и кофе. Кроме того, практикуют и процедуры для увеличения притока крови к жизненно важным органам", – объяснил Мамедов.

Специалист в качестве возможных способов преодолеть брадикардию назвал прикладывание компрессов или поднятие ног вверх.

Врач-диетолог Ксения Селезнева ранее рассказала, что людям, в анамнезе которых есть предрасположенность к повышению артериального давления, стоит отказаться от употребления кофе.

