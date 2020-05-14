Врач рассказала о норме потребления кофе

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева в беседе с Москвой 24 рассказала о нормах потребления кофеина, а также кому он противопоказан, а кто может не бояться за свое здоровье.

По словам эксперта, долгое время считалось, что кофеиносодержащие напитки имеют большое количество противопоказаний, но, по словам Селезневой, все не так страшно. Существуют некоторые ограничения, но они имеют временный характер. Врач советует воздержаться от употребления кофе людям с тенденцией к повышению артериального давления и проблемами желудочно-кишечного тракта. Также кофе противопоказан людям с непереносимостью данного продукта.

Селезнева считает, что нельзя пить кофе на голодный желудок.

"Я не рекомендую даже здоровым людям пить кофе натощак. Многие этим грешат. Просыпаются утром, выпивают чашку любимого кофе и бегут на работу. Вот это не очень правильная история. Не любой желудок на это хорошо отреагирует. Лучше сначала поесть и только после этого выпить кофе", – заявила медик.



Ксения Селезнева врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра Натуральный кофе, конечно, предпочтительнее, если вы кофеман. Не всегда, но нередко в производстве растворимого кофе используется продукт не самого лучшего качества. Конечно, мы делаем выбор в пользу натурального кофе. А там уже самостоятельно молоть или покупать молотый, думаю, не настолько принципиально.

Врач считает, что кофеиносодержащие напитки стоит употреблять в первой половине дня, так как они возбуждают нервную систему и могут возникнуть проблемы со сном. Однако все крайне индивидуально. Специалист советует прислушиваться к своему организму.

Селезнева отметила, что добавлять в кофе молоко, сливки и сахар – это дело вкуса. Однако стоит обратить внимание на переносимость организмом молочных и кисломолочных продуктов.

"Если мы говорим о том, что человек хочет следить за своей массой тела, то нужно учитывать, что если вы добавили сливки, то существенно увеличили калорийность этого напитка. Сам по себе кофе калорий как таковых не содержит, только если вы добавили молоко, сахар, сливки, то тем самым добавили калорийности напитку", – заявила врач.

Ранее стало известно, что в 2019 году в России возросло потребление кофе в любых его вариациях. Россияне вместо чая стали отдавать предпочтение зерновому, молотому, растворимому кофе, а также кофейным смесям.

По словам генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, объем потребления кофейных напитков в России достиг 180 тысяч тонн, в то время как уровень потребления чая был зафиксирован в количестве 140 тысяч тонн.

Преимущественно кофе доставляли из Вьетнама, Бразилии и Италии, а чай – из Индии, Шри-Ланки и Кении.