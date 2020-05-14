Кофе впервые стал популярнее чая в России

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В 2019 году в России возросло потребление кофе в любых его вариациях. Россияне вместо чая стали отдавать предпочтение зерновому, молотому, растворимому кофе, а также кофейным смесям, передает РБК.
По словам генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, объем потребления кофейных напитков в России достиг 180 тысяч тонн, в то время как уровень потребления чая был зафиксирован в количестве 140 тысяч тонн.
Таким образом, кофе занял лидирующую позицию в списке предпочитаемых россиянами напитков.
Сообщается, что за прошлый год Россия импортировала 413,3 тысячи тонн основных видов кофе, а также 314,2 тысячи тонн различных видов чая.
Преимущественно кофе доставляли из Вьетнама, Бразилии и Италии, а чай – из Индии, Шри-Ланки и Кении.
Ранее был назван самый полезный способ приготовления кофе. Руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева отметила, что при верном потреблении этот напиток может принести здоровью пользу.
Специалист объяснила, что черный кофе лучше готовить капельными способами через бумажный фильтр, поскольку он удерживает вещества, которые способствуют повышению уровня холестерина.
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