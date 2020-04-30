Назван самый полезный способ приготовления кофе

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Кофе не только бодрит, но и способен принести пользу для здоровья при правильном потреблении, заявила в интервью радио Sputnik руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева.
Она пояснила, что в этом напитке содержатся антиоксиданты и другие нужные для правильного обмена веществ компоненты, главное – правильно приготовить кофе.
Игнатьева отметила, что черный кофе лучше готовить капельными способами через бумажный фильтр. Этот фильтр удерживает вещества, которые способствуют повышению уровня холестерина.
В то же время есть виды кофе, для которых эта рекомендация не подходит. "Если вы любите пить эспрессо, его невозможно фильтровать через бумажный фильтр. Можно просто пить и следить за уровнем жиров в организме, холестерином и так далее", – посоветовала эксперт.
Она предупредила, что тем, у кого есть предрасположенность к ряду заболеваний, лучше не пить кофе, сваренный в турке, поскольку им может быть вреден нефильтрованный напиток. Остальные же могут его спокойно употреблять, но в меру.
Кофе же с молоком Игнатьева посоветовала не превращать в полноценный десерт. Она подчеркнула, что добавлять в чашку побольше сахара, сироп или жирные сливки вместо молока можно лишь раз в неделю. Если же делать это чаще, через какое-то время набранные калории дадут о себе знать.
Ученые из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что употребление фильтрованного кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Более полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет стало участниками анкетирования. Они рассказали, какой кофе и в каком количестве употребляют. Также были учтены такие данные, как рост, вес, уровень кровяного давления, холестерина, наличие вредных привычек, показатели физической активности и образование.
Датские же ученые узнали, что у пьющих кофе меняются вкусовые ощущения. Сладкая пища таким людям кажется более сладкой, а горькая – менее горькой.
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