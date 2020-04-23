Ученые назвали способ продлить жизнь с помощью кофе

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Ученые из Гетеборгского университета в Швеции выяснили, что употребление фильтрованного кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования они опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Более полумиллиона человек в возрасте от 20 до 79 лет стало участниками анкетирования. Они рассказали, какой кофе и в каком количестве употребляют. Также были учтены такие данные, как рост, вес, уровень кровяного давления, холестерина, наличие вредных привычек, показатели физической активности и образование.

Эксперимент продолжался 20 лет. За это время умер 46 461 человек, 12 621 из них – от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что среди употреблявших фильтрованный кофе (напиток, пропущенный через бумажный фильтр) риск смерти был на 15% ниже, чем среди тех, кто кофе не пил. У мужчин вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 12%, у женщин – на 20%.

Ниже всего смертность была у тех, кто пил 1-4 чашки фильтрованного кофе в день. Вместе с тем нефильтрованный напиток повышал уровень холестерина в крови, увеличивая вероятность смерти у мужчин старше 60 лет.

Ранее датские ученые узнали, что у пьющих кофе меняются вкусовые ощущения. Сладкая пища таким людям кажется более сладкой, а горькая – менее горькой.