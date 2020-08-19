Медик рассказал, как избавиться от гидраденита

Фото: depositphotos/DragonImages
Врач-хирург, клинический анатом РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Александр Гущин рассказал, как избавиться от гидраденита и почему такая проблема возникает, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Гидраденит – гнойное воспаление апокринных потовых желез. Часто оно развивается в подмышечной впадине.
Специалист отмечает, что с данной проблемой могут столкнуться как мужчины, так и женщины. У последних развитие патологии может быть связано с чрезмерной гигиеной и большим объемом использования косметических средств в подмышечной области. Но более существенным фактором является часто меняющийся гормональный фон организма.
Чтобы снизить риск появления гидраденита, эксперты рекомендуют носить свободную одежду, использовать гигиенические и косметические средства, подходящие именно вашей коже.
"Особенно тщательно нужно следить за состоянием кожи подмышечной области следует людям, у которых такая проблема уже появлялась ранее. Кроме того, такие воспаления могут быть наследственными", – рассказал врач.
Ранее врач-дерматовенеролог рассказала, чем лечить солнечный ожог. Она порекомендовала нестероидные противовоспалительные препараты, в частности парацетамол, ибупрофен. По словам дерматолога, можно выпить жаропонижающее, обезболивающее, чтобы прервать воспалительную реакцию в коже.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: