Медик рассказал, как избавиться от гидраденита

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Врач-хирург, клинический анатом РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Александр Гущин рассказал, как избавиться от гидраденита и почему такая проблема возникает, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Гидраденит – гнойное воспаление апокринных потовых желез. Часто оно развивается в подмышечной впадине.

Специалист отмечает, что с данной проблемой могут столкнуться как мужчины, так и женщины. У последних развитие патологии может быть связано с чрезмерной гигиеной и большим объемом использования косметических средств в подмышечной области. Но более существенным фактором является часто меняющийся гормональный фон организма.

Чтобы снизить риск появления гидраденита, эксперты рекомендуют носить свободную одежду, использовать гигиенические и косметические средства, подходящие именно вашей коже.

"Особенно тщательно нужно следить за состоянием кожи подмышечной области следует людям, у которых такая проблема уже появлялась ранее. Кроме того, такие воспаления могут быть наследственными", – рассказал врач.

Ранее врач-дерматовенеролог рассказала, чем лечить солнечный ожог. Она порекомендовала нестероидные противовоспалительные препараты, в частности парацетамол, ибупрофен. По словам дерматолога, можно выпить жаропонижающее, обезболивающее, чтобы прервать воспалительную реакцию в коже.