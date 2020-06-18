Врач рассказал, чем лечить солнечный ожог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала Москве 24, что делать при солнечных ожогах.

Она порекомендовала нестероидные противовоспалительные препараты, в частности парацетамол, ибупрофен. По словам дерматолога, можно выпить жаропонижающее, обезболивающее, чтобы прервать воспалительную реакцию в коже.

Далее необходимо нейтрализовать воспаление на самой коже. Из наружных средств подойдут те, что обладают противовоспалительным, антиоксидантным действием, объяснила медик. Она посоветовала "Бепантен", "Пантенол" и легкие гормональные эмульсии, используемые при лечении дерматологических заболеваний.

Специалист предупредила, что народные средства, например молочные продукты, подсолнечное масло, не помогут при солнечном ожоге. Она добавила, что они работают только из-за охлаждающего эффекта, поскольку их достают из холодильника. Такие средства могут навредить, поскольку они высыхают, образуя корку, и еще больше повреждают кожу, обратила внимание врач.

Скорогудаева подчеркнула, что с солнечным ожогом можно справиться дома – опаснее тепловой удар. Если у вас долгое время после продолжительного пребывания на солнце не спадает температура тела и происходит интоксикация, то лучше обратиться к врачу.

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