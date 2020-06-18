Из-за жары дороги в столице поливают каждые три часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за жаркой погоды, которая установилась в столице, городские коммунальщики каждые три часа поливают улицы. Кроме того, проводится аэрация воздуха, приводит Агентство "Москва" слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Сейчас все поливальные машины работают на улицах, они каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию – шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче", – поделился Бирюков.

По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, летом два раза в день осуществляется мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий.

"В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники", – подчеркнул он.

Бирюков уточнил, что в жаркие дни также нужен особый уход за московскими цветниками. Поливают растения, по его словам, рано утром и после 17:00.

18 июня москвичей предупредили о жаре. "Погода опасна. Очень высокая температура. Сильная жара, максимальная температура воздуха – плюс 30-32 градуса", – говорили метеоспециалисты.

При этом оранжевый уровень погодной угрозы установлен до 10:00 пятницы, 19 июня. Прогнозируется переменная облачность, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Однако синоптики пообещали спад жары в выходные. В субботу, 20 июня, будет облачно, ожидаются дожди с грозами.