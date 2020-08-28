Мужчина оглох из-за татуировки на спине

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В Японии 35-летний мужчина потерял слух из-за нанесенной на спину татуировки, передает "Газета.ру".

Мужчина обратился за помощью к врачам с жалобами на воспалившийся глаз, который стал беспокоить его еще четыре месяца назад. Медики провели исследование, в результате которого обнаружили пораженную слизистую оболочку глаза. Ему поставили диагноз "гранулематозный увеит".

Врачи после первого обследования предположили, что заболевание могло возникнуть в результате неизвестного раздражителя в организме. Позднее после еще одного обследования у медиков не осталось сомнений, что заболевание спровоцировала татуировка, которую мужчина набил на спине полгода назад. Раздражителем оказались металлы, содержащиеся в чернилах.

В прошлом году жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс потеряла зрение на три недели, сделав татуировку на глазах. 24-летняя австралийка называет себя "Голубоглазым белым драконом", по этой причине с помощью татуировок она захотела придать своим глазным яблокам голубой цвет.

Сама она рассказала, что мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз и серьезно повредил его. По ее словам, было ощущение, что татуировщик потер ей глаза множеством осколков стекла.

