Австралийка лишилась зрения из-за татуировки на глазах

Фото: instagram.com/amber__luke

Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс потеряла зрение на три недели, сделав татуировку на глазах, сообщает Daily Mail.

Девушка по имени Эмбер Люк решила провести трансформацию тела, сделала себе сплит языка и тоннели в ушах, на что потратила 26 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Она увеличила себе грудь, изменила форму щек, губ и ушей. Также на ее теле набито 200 татуировок.

24-летняя австралийка называет себя "Голубоглазым белым драконом", по этой причине с помощью татуировок она захотела придать своим глазным яблокам голубой цвет.

Сама она рассказала, что мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз и серьезно повредил его. По ее словам, было ощущение, что татуировщик потер ей глаза множеством осколков стекла.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отправил обращение министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой о запрете татуировок для подростков.

Депутат заявил, что татуировки в раннем возрасте имеют негативное влияние на психологическое развитие человека. Милонов также отметил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицида.

