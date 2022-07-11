"The City": июльские стриминговые премьеры

Самая ожидаемая стриминговая премьера июля – "Обитель зла". Зомби-сагу переупаковали в сериал, но уже без Миллы Йовович.

В центре сюжета – корпорация "Амбрелла" и секретные разработки в области биологического оружия. Действие сериала будет развиваться параллельно в двух временных периодах – прошлом и настоящем.

Шоураннером перезапуска "Обители зла" стал Эндрю Дабб, который писал сценарии для "Сверхъестественного". Есть мнение, что от оригинальной франшизы останется только название и общая задумка. В новой "Обители зла" решились не ограничиваться зомби-собаками и людьми. Тут будут гигантские пауки, крысы-мутанты и другие твари, которые заставят героев бегать еще быстрее.

Среди героев российских премьер зомби нет, но есть Данила Козловский и Кристина Асмус в новом сериале "Люся". Сеня – герой Козловского – замкнутый IT-разработчик. Он создаст умную колонку, которая станет его психологом. В итоге она помогает ему обрести стержень, разобраться в себе и найти новую любовь – ей станет героиня Кристины Асмус. Режиссером шоу стал Иван Твердовский. До этого он снимал только фестивальное кино. "Люся" – его сериальный дебют.

И еще одна премьера – анимационный сериал "Кунг-фу Панда: рыцарь дракона". Мультфильм продолжит сагу о По и его легендарных навыках кунг-фу. Сюжет будет крутиться вокруг новой угрозы и грандиозного путешествия с кучей опасностей. По будет помогать новый чудаковатый напарник – английский рыцарь по имени Бродячий Клинок.

Подробнее о новых сериалах – в сюжете проекта The City