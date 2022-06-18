"Золотая рыбка": Леонид Якубович

Гостем программы "Золотая рыбка" стал народный артист России Леонид Якубович.

Почему он считает телевидение искусством? Как он создавал фильм по своей повести? Как работал с Эдуардом Бояковым над спектаклем "Лавр" во МХАТе имени Горького? И почему он не любит плохие новости?

Об этом и не только Леонид Якубович рассказал Евгению Додолеву.