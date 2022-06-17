HBO разрабатывает продолжение "Игры престолов" про Джона Сноу – СМИ

Кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Тelevision 360
HBO разрабатывает продолжение сериала "Игра престолов", главным героем которого станет Джон Сноу. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По данным издания, главную роль может исполнить Кит Харингтон, который играл Джона Сноу в экранизации романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени".
В настоящее время HBO разрабатывает семь проектов по вселенной "Игры престолов".
Ранее Netflix объявил кастинг на реалити-шоу "Игра в кальмара". Призовой фонд составит около 4,5 миллиона долларов. Авторы нового проекта хотят собрать под одной крышей 456 конкурсантов.Англоговорящие участники со всего мира будут соревноваться в испытаниях по правилам, указанным в сериале.
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