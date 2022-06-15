Netflix объявил кастинг на реалити-шоу "Игра в кальмара". Призовой фонд составит около 4,5 миллиона долларов. Авторы нового проекта хотят собрать под одной крышей 456 конкурсантов. Англоговорящие участники со всего мира будут соревноваться в испытаниях по правилам, указанным в сериале. Также игроков ждут оригинальные состязания, отличные от киноверсии.

Корейский бойз-бенд BTS объявил о перерыве в творчестве. Парни, вошедшие в список самых популярных в соцсетях знаменитостей, заявили, что хотят заняться сольными карьерами. Однако пообещали когда-нибудь вернуться.

Судебный "сериал" с Джонни Деппом и Эмбер Херд в главных ролях продолжится. Признанная виновной в клевете на экс-супруга Херд снова обвиняет его в сексуальном насилии. Она утверждает, что до самой смерти будет отстаивать каждое слово своих показаний.

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. На этот раз делят не детей, а бизнес. В 2008 году влюбленные приобрели французское шато на юге Франции. Там когда-то и состоялась звездная свадьба. Между тем за 14 лет Питт всерьез увлекся виноделием и его продукция стала одной из лучших в мировом сегменте розового вина. Сейчас Брэд утверждает, что, по соглашению, ни один из экс-супругов не должен самовольно продавать свою долю. Анджелина тем временем уже нашла покупателя – компанию, которая принадлежит миллиардеру Юрию Шефлеру, выпускающему водку. Бред считает, что это женская месть на фоне разбирательств вокруг опеки над наследниками.

Бритни Спирс переезжает с новым мужем в новый дом. Певица купила особняк в Лос-Анджелесе почти за 12 миллионов долларов. Площадь нового дома – более 1000 квадратных метров. Там есть шесть спален, девять ванных комнат, огромная кухня, домашний кинотеатр, винный погреб, бассейн и даже специальная комната для упаковки подарков. По соседству живет бывший муж Бритни Спирс с сыновьями, и еще много знаменитостей – Кортни Кардашьян с Трэвисом Баркером, Джастин и Хейли Бибер.



Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро. В нем звезда появилась на балу Met Gala. Говорят, многочисленные диеты не спасли ни Ким, ни платье. После выхода на красную ковровую дорожку швы на наряде легендарной блондинки разошлись, а стразы отлетели. Издание Pop Crave опубликовало фото до и после бала. На платье заметны следы разрывов, а несколько кристаллов либо отсутствуют, либо вот-вот оторвутся.

В Третьяковской галереи проходит вторая выставка о Петре – "Петр Великий. Усы властелина". Она рассказывает про эволюцию усов российского правителя. Вся выставка уместилась в один зал. Представлено более 30 экспонатов – живопись, графика, скульптуры и даже книги с Петром Первым. Каждая картина показывает, как менялись его усы по мере взросления, изменения статуса, настроения, здоровья и моды. Например, на картине Годфри Нэллера у Петра тонкие английские усы, а вот на портрете из бронзы Мари-Анн Колло они пышные, как у настоящего императора. Выставка работает до 2 октября.