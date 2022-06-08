"Тайны кино": Римма и Леонид Марковы, Олег и Ростислав Янковские, Олег и Глеб Стриженовы

Стать известным и любимым для миллионов зрителей – такая судьба выпадает не каждому артисту. А если счастливый билет вытянули сразу два человека из одной семьи, то это удача вдвойне.

Из-за чего дали трещину отношения Риммы и Леонида Марковых? Что восхищало братьев Ростислава и Олега Янковских друг в друге? Как они смогли сохранить дружбу до самых последних дней? Насколько разными на экране и в жизни были Глеб и Олег Стриженовы?

Об этом – в программе "Тайны кино".