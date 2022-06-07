"The City": выставки недели в столице

В Москве каждый сезон открываются новые и интересные выставки. Жители и гости столицы могут найти мероприятия себе по вкусу.

Например, целый мир со своими особенностями поместился в "Манеже" на выставке "ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина". Она посвящена творчеству знаменитого клоуна.

Еще одна отличная выставка идет в галерее “Краснохолмская”. Она называется "Эко.Техно.Арт". Экспозиция повествует о возможных решениях экологических проблем.

Подробнее – в сюжете проекта The City.