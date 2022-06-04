Летний культурно-образовательный сезон стартует на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках летнего культурно-образовательного и спортивного сезона на ВДНХ москвичи смогут посетить экскурсии, лекции, концерты, кинопоказы, мастер-классы и занятия спортом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Отдельные программы пройдут в честь праздников и памятных дат. Например, тематические мероприятия готовятся ко Дню России. Следить за летним расписанием можно на сайте ВДНХ и онлайн-площадках резидентов выставки", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, приуроченная ко Дню России обзорная экскурсия по ВДНХ пройдет 12 июня, участникам которой расскажут об истории выставки. А посетители центра "Космонавтика и авиация" в этот день смогут услышать о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли РФ.

1 июля гости ВДНХ получат возможность посетить специальную экскурсию и узнать о творчестве и жизни автора монумента "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной.

Кроме того, 6 августа запланирована лекция "Древнерусский бестиарий" о преданиях о мифических животных.

Для детей и подростков со вторника по воскресенье открыта выставку "Фанерон. Город мечты" в центре "Космонавтика и авиация".

Более подробно ознакомиться с мероприятиями можно на официальном сайте ВДНХ.

Ранее сообщалось, что Мероприятия Kick scooter start пройдут в восьми парках Москвы летом.

Победителей будут ждать призы. Заезды пройдут в Лианозовском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке, парке 50-летия Октября, в парке имени Ю. М. Лужкова, а также в парках "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

