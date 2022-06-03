Мероприятия по самокатному спорту пройдут в парках Москвы летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мероприятия Kick scooter start пройдут в восьми парках Москвы летом. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорпарке, занимающемся организацией проекта совместно с Федерацией самокатного спорта и Rampstroy.

"Мероприятия будут проходить по выходным дням весь летний период. В 14:00 будут начинаться показательные выступления райдеров команд. В 15:00 гости смогут научиться трюкам и подготовиться к соревнованиям, которые начнутся в 16:00", – говорится в сообщении.

Победителей будут ждать призы. Заезды пройдут в Лианозовском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке, парке 50-летия Октября, в парке имени Ю. М. Лужкова, а также в парках "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Первая встреча состоится в субботу, 4 июня, в Лианозовском парке. Гостей ждут двухуровневый боул, бетонная мини-рампа и парные стрит-плазы на дальних рубежах. Бетонное покрытие площадки толщиной не менее 100 миллиметров выполнено с армированием.

Ранее Мосгорпарк запустил новый сезон проекта "Йога в парках". В семи парках будут проходить занятия по направлению inside flow yoga, здесь все движения и асаны связаны между собой и напоминают танец. Освоить динамичную практику можно будет в парке искусств "Музеон", Измайловском парке, саду "Эрмитаж", Воронцовском парке, парке "Фили" и других.

