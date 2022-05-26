Собянин сообщил о старте офлайн-занятий проекта "Спортивные выходные"

26 мая, 21:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве стартует офлайн-сезон проекта "Спортивные выходные" от департамента спорта и центров госуслуг. Все желающие смогут бесплатно заниматься по пяти видам спорта под руководством профессионалов, сообщил Сергей Собянин.
"Спортивные выходные" идут онлайн и офлайн. Подбираются самые живописные локации – 20 спортивных площадок, из них 16 будут около павильонов "Здоровая Москва", где можно быстро проверить свое здоровье", – рассказал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Тренировки будут проходить каждые выходные в 10:00 и 12:00. В новом сезоне впервые пройдут занятия по стретчингу на крыше Северного речного вокзала. Помимо этого, горожане смогут посетить йогу в Царицыне, а также тренировки в Доме культуры ГЭС-2.
Ранее сообщалось, что новый сезон в Зеленом театре ВДНХ стартует 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера. Откроет программу гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян с симфоническим оркестром.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: