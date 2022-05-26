Собянин сообщил о старте офлайн-занятий проекта "Спортивные выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартует офлайн-сезон проекта "Спортивные выходные" от департамента спорта и центров госуслуг. Все желающие смогут бесплатно заниматься по пяти видам спорта под руководством профессионалов, сообщил Сергей Собянин.

"Спортивные выходные" идут онлайн и офлайн. Подбираются самые живописные локации – 20 спортивных площадок, из них 16 будут около павильонов "Здоровая Москва", где можно быстро проверить свое здоровье", – рассказал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Тренировки будут проходить каждые выходные в 10:00 и 12:00. В новом сезоне впервые пройдут занятия по стретчингу на крыше Северного речного вокзала. Помимо этого, горожане смогут посетить йогу в Царицыне, а также тренировки в Доме культуры ГЭС-2.

Ранее сообщалось, что новый сезон в Зеленом театре ВДНХ стартует 28 мая. Все лето там будут проходить концерты эстрадных артистов, театральные постановки, юмористические шоу и творческие вечера. Откроет программу гитарист группы "Кино" Юрий Каспарян с симфоническим оркестром.

