Николай Носков выступит в Зеленом театре ВДНХ

Фото: концертное агентство LIVE DIVISION

10 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт Николая Носкова. Специальными гостями станут IVAN и Виктор Дробыш.

Каждое выступление Носкова – это не только история про мастерство и виртуозность, но и про преодоление, волю к жизни, бесконечную любовь к слушателю и безоговорочную преданность сцене. 10 июня ряд произведений прозвучит в новых акустических версиях: "Дай мне шанс", "Снег", "Это здорово", "Паранойя", "Я тебя люблю", "А на меньшее я не согласен" и другие.

Нет музыкальных жанров, в которых Носков не пробовал себя. Певец начинал с арт-рока в группе Давида Тухманова "Москва", потом веско заявил о себе в хард-роковом "Парке Горького". В группе Nikolay, созданной в середине 1990-х вместе с Дмитрием Четверговым, он органично исполнял как тяжелые композиции с музыкальными цитатами из "Щелкунчика" Петра Чайковского, так и знаменитый романс на стихи Николая Гумилева "Однообразные мелькают".

Для альбома "Паранойя" были характерны электронные эксперименты, диск "По пояс в небе" изобиловал этническими аранжировками, а в вышедшем несколько лет назад альбоме "Без названия" жесткие гитары сочетаются с воздушным звучанием симфонического оркестра.

Все нюансы композиций в полной мере можно будет прочувствовать на концерте в Зеленом театре ВДНХ.