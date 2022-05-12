The City: "Что-то останется в памяти"

В Москве проходит выставка "Что-то останется в памяти". Работы молодых современных художников доступны к просмотру в открытых студиях, бродильном цехе и акцизном зале "Винзавода".



Все объединено одной темой – исследование памяти. Подробнее – в сюжете проекта The City.