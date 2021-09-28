Пять улиц на западе столицы благоустроят в формате "от дома до дома"

08:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На западе столицы пройдет благоустройство пяти улиц в формате "от дома до дома", который является частью программы "Мой район" и предусматривает комплексный капремонт территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Площадь территорий, на которых пройдут работы, составляет 60 гектаров.
Замруководителя департамента капитального ремонта Антон Акулов рассказал, что на дорогах специалисты установят новые светофоры, организуют островки безопасности и обустроят новые пешеходные переходы с контрастным освещением.
"Сейчас работы ведутся на улицах Барвихинской, Наташи Ковшовой и 50 лет Октября, а также на Ломоносовском проспекте и на участке Университетского – от Мосфильмовской улицы до Мичуринского проспекта", – отметил Акулов.
На проезжей части и тротуарах обновят асфальт, общая площадь работ составит более 400 тысяч квадратных метров. Также специалисты разобьют почти 230 тысяч квадратных метров газона.
Кроме того, будут установлены 45 современных остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и зарядками для гаджетов, обустроят более 620 парковочных мест.
Улицы, где проходят работы, находятся в Очаково-Матвеевском, Можайском, Солнцеве, Раменках и Гагаринском районах. Основные работы планируют завершить до конца сентября.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.
Непосредственно в 2021 году была обустроена прибрежная территория у воды. Там появились новые пешеходные дорожки, площадки для пикника и пешеходный мостик. Кроме того, на территории появится парк активного отдыха.
"Это наш город": в столице благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов
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