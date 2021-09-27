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Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. Об этом он написал в блоге на персональном сайте.

В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.

Непосредственно в 2021 году была обустроена прибрежная территория у воды. Там появились новые пешеходные дорожки, площадки для пикника и пешеходный мостик.

Градоначальник также напомнил о строительстве нового микрорайона в Крюкове. Он будет обеспечен школами, детскими садами, паркингами и торговыми комплексами. Кроме того, на территории появится парк активного отдыха.

Площадь парка составит 12 гектаров. В качестве центра притяжения горожан Собянин назвал памп-трек и лыжероллерную трассу. Важным достоинством парка станут удобные скамейки и энергосберегающие светильники.

В Савелках была благоустроена территория у корпуса 360, который так же известен как "Дом-флейта". В 2019 году там создали бульварную зону и сквер "Флейта", а в 2021 – сформировали новый широкий тротуар на стороне Савелкинского проезда, отремонтировали местные спортивную площадку и площадку для выгула собак.

Кроме того, в Савелках продолжается благоустройство зоны отдыха в 5-м микрорайоне. Там на месте популярной пешеходной дорожки установили новые скамейки, фонари и цветочные клумбы.

Уделено также внимание обновлению спортивных площадок района. Так, приведен в порядок регбийный стадион для местной молодежной команды и установлена площадка с искусственным покрытием для игры в футбол. В ближайшее время будет завершен ремонт восьми детских и спортивных площадок.

В Матушкине была благоустроена зона отдыха в районе домов 6–9 по Березовой аллее. Там обновили пять детских и столько же спортивных площадок, а также отремонтировали дорожки. Кроме того, для озеленения были высажены 20 деревьев и 1 400 кустарников.

В сентябре Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Москве. Правительство столицы подвело итоги работы за 8 месяцев 2021 года и оценило предстоящие проекты.